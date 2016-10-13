Министр обороны Азербайджана высоко оценил боевой дух и уровень морально-психологической подготовки военнослужащих

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Находящееся в прифронтовой зоне руководство министерства обороны Азербайджана побывало в различных подразделениях еще одной воинской части. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов понаблюдал за позициями врага, после чего ему было доложено об оперативной обстановке на территории.

Проверив боевое дежурство в окопах, министр обороны в тоже время поинтересовался бытовыми условиями личного состава. Министру было доложено о том, что подразделения, расположенные на передовой линии, обеспечены питьевой водой, отоплением, душевыми и другими необходимыми для зимнего сезона принадлежностями.

Руководство министерства пообедало вместе с личным составом.

Выразив уверенность в том, что задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим перед Вооруженными Силами, будут выполнены на высоком уровне, министр обороны высоко оценил боевой дух и уровень морально-психологической подготовки военнослужащих.

Генерал-полковник З.Гасанов отметил, что личный состав должен верно служить Отечеству и по приказу Верховного Главнокомандующего всегда быть готовым к освобождению наших земель.