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Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру.
Армия
11 сентября 2021 г. 16:41
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру.

Как передает Report, в тексте соболезнования говорится:

"Нас глубоко опечалила информация о том, что в сирийском городе Идлиб в результате вероломного нападения погибли и получили ранения военнослужащие Вооруженных сил Турции.

Разделяем горе родственников погибших, выражаем глубокие соболезнования их семьям и просим Всевышнего ниспослать им силы и терпение. Желаем исцеления всем раненым. Ваша боль - это наша боль.

Выражаем уверенность в успешном завершении проводимой Вооруженными силами Турции антитеррористической операции и желаем успехов".

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Версия на английском языке Azerbaijan Defense Minister expresses condolences to Turkish side
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın müdafiə naziri Türkiyə tərəfinə başsağlığı verib

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