Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру.

Как передает Report, в тексте соболезнования говорится:

"Нас глубоко опечалила информация о том, что в сирийском городе Идлиб в результате вероломного нападения погибли и получили ранения военнослужащие Вооруженных сил Турции.

Разделяем горе родственников погибших, выражаем глубокие соболезнования их семьям и просим Всевышнего ниспослать им силы и терпение. Желаем исцеления всем раненым. Ваша боль - это наша боль.

Выражаем уверенность в успешном завершении проводимой Вооруженными силами Турции антитеррористической операции и желаем успехов".