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Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования узбекскому коллеге

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования узбекскому коллеге Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру обороны Узбекистана генерал-лейтенанту Баходиру Курбанову.
Армия
18 ноября 2023 г. 11:16
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования узбекскому коллеге

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру обороны Узбекистана генерал-лейтенанту Баходиру Курбанову.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

"Глубоко опечален вестью о гибели членов экипажа вертолета "Ми-8" командования войск ПВО и ВВС Узбекистана при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне "Каттакурган" в Самаркандской области.

Да упокоит Всевышний души погибших, мы разделяем скорбь их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям", - говорится в соболезновании.

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Версия на английском языке Azerbaijan Defense Minister expresses condolences to Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Özbəkistana başsağlığı verib

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