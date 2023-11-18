Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования узбекскому коллеге

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру обороны Узбекистана генерал-лейтенанту Баходиру Курбанову.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру обороны Узбекистана генерал-лейтенанту Баходиру Курбанову.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

"Глубоко опечален вестью о гибели членов экипажа вертолета "Ми-8" командования войск ПВО и ВВС Узбекистана при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне "Каттакурган" в Самаркандской области.

Да упокоит Всевышний души погибших, мы разделяем скорбь их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям", - говорится в соболезновании.