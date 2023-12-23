Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Глубоко опечален вестью о гибели и ранении военнослужащих Вооруженных сил Турции в результате совершенного 22 декабря нынешнего года вероломного нападения террористов на севере Ирака.

Мы разделяем ваше горе. Решительно осуждаем все проявления терроризма. В непримиримой борьбе с терроризмом мы неизменно рядом с Вооруженными силами братской Турции и поддерживаем вас.

Да упокоит Всевышний души героических турецких военнослужащих, ставших шехидами в результате этого происшествия, разделяем скорбь их родных и выражаем глубокие соболезнования их семьям. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым.

Аллах ряхмят элясин!", - говорится в тексте соболезнования.