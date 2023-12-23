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Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру.
Армия
23 декабря 2023 г. 10:50
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Глубоко опечален вестью о гибели и ранении военнослужащих Вооруженных сил Турции в результате совершенного 22 декабря нынешнего года вероломного нападения террористов на севере Ирака.

Мы разделяем ваше горе. Решительно осуждаем все проявления терроризма. В непримиримой борьбе с терроризмом мы неизменно рядом с Вооруженными силами братской Турции и поддерживаем вас.

Да упокоит Всевышний души героических турецких военнослужащих, ставших шехидами в результате этого происшествия, разделяем скорбь их родных и выражаем глубокие соболезнования их семьям. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым.

Аллах ряхмят элясин!", - говорится в тексте соболезнования.

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Версия на английском языке Azerbaijan Defense Minister expresses condolences to Turkish side
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Yaşar Gülerə başsağlığı verib: "Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin yanındayıq və dəstəkləyirik"

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