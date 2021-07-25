О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики господину Хулуси Акара и начальнику Генерального штаба генералу Ясару Гюлеру.
Армия
25 июля 2021 г. 13:24
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики господину Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу Ясару Гюлеру.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В соболезновании говорится: "Глубоко опечален вестью о гибели и ранении военнослужащих доблестной турецкой армии в результате вероломного террористического акта против вооруженных сил братской Турции, совершенного в регионе проведения антитеррористической операции "Щит Евфрата".

Да упокоит Всевышний души погибших. Выражаем глубокие соболезнования их семьям, желаем терпения. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым.

Аллах ряхмят элясин!"

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Müdafiə naziri Türkiyə tərəfinə başsağlığı verib

Экслюзивные новости

Азеришыг создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
"Азеришыг" создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
19 июля 2021 г. 16:18
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
19 июля 2021 г. 16:14
В Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоВ Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
19 июля 2021 г. 15:10
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
16 июля 2021 г. 12:00
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2021 г. 18:05
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
15 июля 2021 г. 12:33
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
14 июля 2021 г. 12:30
TƏBIB о дельта-штамме коронавируса
TƏBIB о "дельта"-штамме коронавируса
14 июля 2021 г. 12:28
Во сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
ФотоВо сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
13 июля 2021 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi