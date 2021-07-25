Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики господину Хулуси Акара и начальнику Генерального штаба генералу Ясару Гюлеру.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики господину Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу Ясару Гюлеру.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В соболезновании говорится: "Глубоко опечален вестью о гибели и ранении военнослужащих доблестной турецкой армии в результате вероломного террористического акта против вооруженных сил братской Турции, совершенного в регионе проведения антитеррористической операции "Щит Евфрата".

Да упокоит Всевышний души погибших. Выражаем глубокие соболезнования их семьям, желаем терпения. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым.

Аллах ряхмят элясин!"