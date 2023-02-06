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Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Турции

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Турции Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару.
Армия
6 февраля 2023 г. 09:46
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Турции
Закир Гасанов

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару.

Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

"Глубоко опечален известием о гибели и ранении людей в результате сильного землетрясения в Турции. Ваша боль - это наша боль. Мы всегда рядом с братской Турцией. Желаю упокоения душ погибших в результате этой трагедии, разделяю боль и горечь их близких и выражаю глубочайшие соболезнования их семьям. Желаю скорейшего исцеления раненым", - говорится в соболезновании.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Defense Minister expresses condolences to Turkiye
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın müdafiə naziri Türkiyəyə başsağlığı verib

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