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Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования пакистанской стороне

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования пакистанской стороне Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования командующему Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана фельдмаршалу Асиму Муниру.
Армия
29 июня 2025 г. 11:06
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования пакистанской стороне

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования командующему Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана фельдмаршалу Асиму Муниру.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского оборонного ведомства.

"Глубоко опечален вестью о гибели 13 военнослужащих и ранении множества людей, в том числе мирных жителей, в результате чудовищного теракта, совершенного 28 июня в районе Северный Вазиристан Пакистана.

Решительно осуждаем терроризм во всех его проявлениях.

Да упокоит Всевышний души погибших, мы разделяем скорбь их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым", - говорится в послании.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan müdafiə naziri Pakistana başsağlığı verib

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