Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования пакистанской стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования Федеральному министру обороны Исламской Республики Пакистан Первезу Хаттаку, председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Надиму Разе и командующему Сухопутными войсками генералу Гамару Джаведу Баджве.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В соболезновании говорится: "Глубоко опечален известием о гибели военнослужащих братских Вооруженных сил Пакистана в результате крушения военного вертолета.
Да упокоит Аллах души погибших военнослужащих, разделяю скорбь их близких, выражаю глубокие соболезнования их семьям.
Аллах ряхмят элясин!"