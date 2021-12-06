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Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования пакистанской стороне

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования пакистанской стороне Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования Федеральному министру обороны Исламской Республики Пакистан Первезу Хаттаку, председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Надиму Разе и ко
Армия
6 декабря 2021 г. 20:02
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования пакистанской стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования Федеральному министру обороны Исламской Республики Пакистан Первезу Хаттаку, председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Надиму Разе и командующему Сухопутными войсками генералу Гамару Джаведу Баджве.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В соболезновании говорится: "Глубоко опечален известием о гибели военнослужащих братских Вооруженных сил Пакистана в результате крушения военного вертолета.

Да упокоит Аллах души погибших военнослужащих, разделяю скорбь их близких, выражаю глубокие соболезнования их семьям.

Аллах ряхмят элясин!"

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Версия на английском языке Azerbaijani defense minister expresses condolences to Pakistani military top brass
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın müdafiə naziri Pakistana başsağlığı verib

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