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Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования пакистанской стороне

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования пакистанской стороне Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан, генералу Надиму Разе.
Армия
16 сентября 2021 г. 12:32
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования пакистанской стороне
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Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан, генералу Надиму Разе.

Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится: "Глубоко опечален известием о гибели и ранении военнослужащих братских Вооруженных сил Пакистана в ходе контртеррористической операции разведывательного характера в районе Асман Манза в Южном Вазиристане.

Разделяю скорбь их родных и близких, выражаю глубокие соболезнования их семьям. Да ниспошлет Всевышний исцеление всем раненым".

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Версия на английском языке Azerbaijan Defense Minister expresses condolences to Pakistani side
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın müdafiə naziri Pakistan tərəfinə başsağlığı verib

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