Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования пакистанской стороне

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан, генералу Надиму Разе.

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан, генералу Надиму Разе.

Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится: "Глубоко опечален известием о гибели и ранении военнослужащих братских Вооруженных сил Пакистана в ходе контртеррористической операции разведывательного характера в районе Асман Манза в Южном Вазиристане.

Разделяю скорбь их родных и близких, выражаю глубокие соболезнования их семьям. Да ниспошлет Всевышний исцеление всем раненым".