Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования белорусской стороне

Мы разделяем Вашу скорбь в связи с произошедшей трагедией

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования министру обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанту Виктору Хренину.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В письме говорится: "Глубоко потрясен известием о трагической гибели экипажа "ЯК-130" в городе Барановичи.

От имени личного состава Азербайджанской армии и от себя лично хочу выразить глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших.

Мы разделяем Вашу скорбь в связи с произошедшей трагедией".