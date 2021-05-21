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Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования белорусской стороне

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования белорусской стороне Мы разделяем Вашу скорбь в связи с произошедшей трагедией
Армия
21 мая 2021 г. 11:12
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования белорусской стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования министру обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанту Виктору Хренину.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В письме говорится: "Глубоко потрясен известием о трагической гибели экипажа "ЯК-130" в городе Барановичи.
От имени личного состава Азербайджанской армии и от себя лично хочу выразить глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших.

Мы разделяем Вашу скорбь в связи с произошедшей трагедией".

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Версия на английском языке Azerbaijan's Minister of Defense expresses condolences to Belarus
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Belarusun müdafiə nazirinə başsağlığı verib

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