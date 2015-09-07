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    Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

    Сообщение о гибели и ранении военнослужащих Вооруженных сил братской Турции глубоко потрясло меня

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с соболезнованиями министру национальной обороны Турции Веджди Гёнулю и начальнику Генштаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акару в связи с унесшим жизни турецких военнослужащих терактом в регионе Даглыджа провинции Хаккари.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства обороны, в письмах говорится: "Меня глубоко потрясло сообщение о гибели и ранении военнослужащих Вооруженных сил братской Турции.

    Приношу свои соболезнования семьям и близким погибших. Всем раненым желаю скорейшего выздоровления".

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