Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с соболезнованиями министру национальной обороны Турции Веджди Гёнулю и начальнику Генштаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акару в связи с унесшим жизни турецких военнослужащих терактом в регионе Даглыджа провинции Хаккари.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства обороны, в письмах говорится: "Меня глубоко потрясло сообщение о гибели и ранении военнослужащих Вооруженных сил братской Турции.

Приношу свои соболезнования семьям и близким погибших. Всем раненым желаю скорейшего выздоровления".