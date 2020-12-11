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Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с выражением соболезнования министру национальной обороны Турции господину Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибель
Армия
11 декабря 2020 г. 17:13
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с выражением соболезнования министру национальной обороны Турции господину Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибелью и ранением военнослужащих Главного командования жандармерии братской Турецкой Республики в результате предательского террористического акта в сирийском городе Рас-эль-Айн.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В письме говорится: "Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранения военнослужащих Главного командования жандармерии братской Турецкой Республики в результате предательского террористического акта в сирийском городе Рас-эль-Айн.

Да упокоит Всевышний Аллах души шехидов. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым. Ваше горе это и наше горе тоже.

Аллах ряхмят елясин".

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Версия на английском языке Zakir Hasanov expresses condolences to Hulusi Akar
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Hulusi Akara başsağlığı verib

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