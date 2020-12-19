О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование российской стороне

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование российской стороне Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу.
Армия
19 декабря 2020 г. 20:36
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование российской стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу.

Об этом Report передает со ссылкой на Министерство обороны.

В письме говорится: "Глубоко опечален известием о гибели офицера Вооруженных Сил Российской Федерации при разминировании участка дороги в окрестностях города Шуша.

От имени личного состава Азербайджанской Армии и от себя лично хочу выразить искренние соболезнования семье, родным и близким погибшего.

Вместе с Вами скорбим по поводу произошедшей трагедии".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Müdafiə naziri rusiyalı həmkarına başsağlığı verdi

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
19 декабря 2020 г. 17:57
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
17 декабря 2020 г. 11:56
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
17 декабря 2020 г. 10:39
Azercell оштрафован на 10 тысяч манатов
"Azercell" оштрафован на 10 тысяч манатов
15 декабря 2020 г. 12:57
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
11 декабря 2020 г. 14:48
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi