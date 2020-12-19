Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование российской стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу.

Об этом Report передает со ссылкой на Министерство обороны.

В письме говорится: "Глубоко опечален известием о гибели офицера Вооруженных Сил Российской Федерации при разминировании участка дороги в окрестностях города Шуша.

От имени личного состава Азербайджанской Армии и от себя лично хочу выразить искренние соболезнования семье, родным и близким погибшего.

Вместе с Вами скорбим по поводу произошедшей трагедии".