Министр обороны Азербайджана встретился со своим чешским коллегой

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Чешской Республике министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился со своим чешским коллегой Мартином Стропницким.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

На встрече были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Чехией в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, нагорно-карабахский конфликт, а также вопросы безопасности в регионе.