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    Министр обороны Азербайджана встретился со своим чешским коллегой

    На встрече были обсуждены вопросы безопасности в регионе

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Чешской Республике министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился со своим чешским коллегой Мартином Стропницким.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    На встрече были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Чехией в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, нагорно-карабахский конфликт, а также вопросы безопасности в регионе.

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