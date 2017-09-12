Министр обороны Азербайджана встретился с семьей национального героя Альберта Агарунова - ФОТО

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился в Израиле с семьей азербайджанского национального героя Альберта Агарунова, погибшего во время карабахской войны, сообщает Report.

Министр обороны Азербайджана З. Гасанов во время своего первого официального визита в Израиль встретился с братом героя - Рантиком Агаруновым.

На встрече глава ведомства подчеркнул, что Альберт Агарунов является "настоящим героем двух братских народов".

"Мы никогда не забудем мужества и храбрости Альберта. В Азербайджане его любят и всегда чтят его память. Мы помним, как Альберт Агарунов самоотверженно и героически защищал родную землю и 8 мая 1992 года вступил в свой последний бой на окраине Шуши", - заявил он.

По словам З. Гасанова, герой любил Азербайджан, который "взрастил его как своего родного сына".

В свою очередь брат азербайджанского героя Рантик Агарунов поблагодарил за оказанное теплое внимание к памяти и семье погибшего.

"Я каждый год приезжаю в Баку на день рождения Альберта и вижу, как азербайджанский народ не забывает моего брата, он остается гордостью и образцом для молодого поколения. Недавно в Баку в школе, в которой учился Альберт, ему был воздвигнут памятник. Я очень рад, что мой брат сегодня является одним из символов дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Израилем. Мы очень гордимся фактом, что не только народ Азербайджана, но и в азербайджанской армии не забывают Альберта", - сказал он.

Участник встречи - глава израильской неправительственной организации "Международные проекты для общества", эксперт в области международных отношений Арье Гут поблагодарил министра обороны Азербайджана за встречу с семьей Альберта Агарунова и отметил историческую важность первого официального визита министра обороны Азербайджана в Израиль.

"Государство Израиль поддерживает справедливую позицию Азербайджана и призывает к урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта только в рамках международного права и принципа территориальной целостности государства", - сказал он.