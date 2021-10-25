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Министр обороны Азербайджана встретился с руководством Национального университета обороны Турции

Министр обороны Азербайджана встретился с руководством Национального университета обороны Турции 25 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с ректором Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Эрханом Афьонджу.
Армия
25 октября 2021 г. 20:48
Министр обороны Азербайджана встретился с руководством Национального университета обороны Турции

25 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с ректором Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Эрханом Афьонджу.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, выразив благодарность за моральную поддержку, оказанную братской Турцией в ходе Отечественной войны, министр обороны отметил необходимость применения модели Вооруженных сил Турецкой Республики в Азербайджанской армии в соответствии с указаниями президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, и проведения обмена опытом в области военного образования с Национальным университетом обороны Турции.

Была подчеркнута важность развития сотрудничества в военно-образовательной сфере, а также в других областях в рамках военного союзничества с Турцией.

Поздравив с победой в Отечественной войне, профессор Э.Афьонджу отметил положительное влияние обмена опытом в военно-образовательной сфере на повышение знаний и навыков военнослужащих, и подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена и впредь.

На встрече состоялся обмен мнениями по военно-образовательным и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоDefense minister reconfirms transition of Azerbaijani army to Turkish model
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Azərbaycan Ordusunun Türkiyə modelinə keçməsindən danışıb

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