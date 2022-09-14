Министр обороны Азербайджана встретился с ректором Национального университета обороны Турции

14 сентября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с ректором Национального университета обороны Турции профессором Эрханом Афьонджу.

14 сентября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с ректором Национального университета обороны Турции профессором Эрханом Афьонджу.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Поприветствовав гостей, министр обороны проинформировал о масштабных провокациях, совершенных подразделениями вооруженных сил Армении на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

На встрече была подчеркнута важность дальнейшего развития совместного сотрудничества в рамках военного союза с Турцией, а также в военно-образовательной сфере, и подчеркнута важность обмена опытом с Национальным университетом обороны Турции.