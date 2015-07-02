​Министр обороны Азербайджана встретился с премьер-министром Литвы

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с премьер-министром Литвы Альгирдасом Буткявичюсом.

Как сообщили Report из министерства, на встрече было отмечено об успешном развитии двусторонних связей во всех направлениях, предоставлена подробная информация об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте.

Заявив о наличии достаточного опыта в области двустороннего сотрудничества, министр особо отметил о пользе, которую представляет расширение взаимных связей для Азербайджана.

З.Гасанов заявил, что проведение консультаций между странами и расширение сотрудничества внесут свой вклад в укрепление мира и безопасности в Евразии.

Стороны осудили международный террор, все виды экстремизма, агрессивный сепаратизм и другие подобные угрозы, представляющие опасность стабильности и международной безопасности и отметили важность повышения международных усилий в борьбе с ними.

На встрече провели обмен мнениями вокруг интересующих стороны вопросов.

Затем З.Гасанов посетил Памятник независимости, установленный в честь лиц, отдавших жизнь за обретение независимости Литвы, отделившейся в 1991 году от бывшего СССР и возложил цветы к монументу.