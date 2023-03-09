Министр обороны Азербайджана встретился с представителем НАТО

9 марта министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником штаба Командования Сухопутных войск НАТО генерал-лейтенантом Мустафой Огузом, находящимся с официальным визитом в стране.

9 марта министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником штаба Командования Сухопутных войск НАТО генерал-лейтенантом Мустафой Огузом, находящимся с официальным визитом в нашей стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Сначала турецкий гость посетил Аллею шехидов, возложил цветы на могилы героических сынов Родины, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности нашей страны, и Мемориал в честь турецких воинов-освободителей, почтив их светлую память.

Затем состоялась встреча в Министерстве обороны. Поприветствовав гостя, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть его в нашей стране.

Министр обороны выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате сильного землетрясения в Турции и пожелал скорейшего исцеления раненым. Отметив, что Азербайджан разделяет скорбь братского народа, министр особо подчеркнул, что наша страна всегда рядом с Турцией.

Генерал-полковник З.Гасанов проинформировал гостя о реформах, проводимых в азербайджанской армии под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, о работах на освобожденных территориях, а также о сложившейся обстановке на условной азербайджано-армянской государственной границе и в Карабахском экономическом районе.

Рассказав об успехах, достигнутых в сотрудничестве с НАТО, министр отметил важность дальнейшего развития взаимодействия.

В свою очередь, генерал-лейтенант Мустафа Огуз выразил признательность за поддержку, оказанную после землетрясения. Он пожелал упокоения душ военнослужащих азербайджанской армии, ставшим шехидами в результате провокации, совершенной незаконными армянскими формированиями утром 5 марта, и выразил глубокие соболезнования их семьям.

Коснувшись текущего состояния сотрудничества с Азербайджаном, начальник штаба Командования Сухопутных войск НАТО выразил удовлетворение достигнутыми результатами в этой области.

На встрече было отмечена особая значимость военного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в рамках Концепции оперативных возможностей.

В заключение состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.