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    Министр обороны Азербайджана встретился с послом Чехии

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по развитию связей в военной, военно-технической сфере
    © Mod.gov.az

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/  Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Чешской Республики в нашей стране Витезславом Пивонькой.

    Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, затронув военно-политическую ситуацию в регионе, министр отметил, что в результате продолжающейся по сей день захватнической политики Армении, мирный процесс замедлился и затягивание переговоров отрицательно влияет на обстановку в регионе в целом.

    В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по развитию связей в военной, военно-технической сфере, были обсуждены другие интересующие стороны вопросы.

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