Министр обороны Азербайджана встретился с послом Чехии

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Чешской Республики в нашей стране Витезславом Пивонькой.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, затронув военно-политическую ситуацию в регионе, министр отметил, что в результате продолжающейся по сей день захватнической политики Армении, мирный процесс замедлился и затягивание переговоров отрицательно влияет на обстановку в регионе в целом.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по развитию связей в военной, военно-технической сфере, были обсуждены другие интересующие стороны вопросы.