Министр обороны Азербайджана встретился с начальником Генерального штаба ВС России

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился 16 февраля с делегацией, возглавляемой первым заместителем министра обороны Российской Федерации – начальником Генерального штаба Вооруженных сил, генералом армии Валерием Герасимовым.

Об этом Report сообщили из пресс-службы министерства обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, министр обороны отметил, что сотрудничество между двумя странами построено на дружеских отношениях, взаимном доверии и эти отношения постоянно развиваются.

Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности. Министр подчеркнул важность достижения решения конфликта в рамках норм международного права.

Генерал армии В.Герасимов также отметив, что связи наших государств имеют исторические корни и Азербайджан является важным партнером России, подчеркнул важность с точки зрения расширения двусторонних отношений, а также военного и военно-технического сотрудничества организации и проведения взаимных встреч военных представителей на высоком уровне.

Поблагодарив Азербайджан за организацию и непосредственное участие в конкурсе "Кубок Моря - 2017", который будет проходить в рамках "Армейских международных игр - 2017", гость отметил, что проведение подобных мероприятий служит повышению боеготовности личного состава, обмену опытом и созданию дружеских взаимоотношений между военнослужащими.

Затем стороны обсудили текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, перспектив развития связей в области военного образования и военной медицины, а также провели обмен мнением относительно региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Генерал армии В.Герасимов выразил глубокую признательность руководству Азербайджана за высокое гостеприимство и организацию двусторонней встречи с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Джозефом Данфордом в Баку.