Министр обороны Азербайджана встретился с кыргызским коллегой

Министр обороны Азербайджана встретился с кыргызским коллегой

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках визита в Бишкек встретился с кыргызским коллегой Бактыбеком Бекболотовым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Церемония официальной встречи Закира Гасанова прошла в Министерстве обороны Кыргызстана.

Министры обороны прошли перед почетным караулом, в сопровождении военного оркестра прозвучали государственные гимны обеих стран.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между нашими странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение встречи между министерствами обороны Азербайджана и Кыргызстана был подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2025 год.