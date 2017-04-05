Министр обороны Азербайджана встретился с королем Саудовской Аравии

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ 5-го апреля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился со Служителем двух святынь, королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдулазизом Аль Саудом.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в ходе встречи стороны обсудили двусторонние связи и сферы сотрудничества, в частности в сфере обороны.

На встрече приняли также участие государственный министр Саудовской Аравии, член Кабинета министров, доктор Ибрагим бен Абдулазиз Аль-Ассаф, министр культуры и информации доктор Адель бен Заид Альтораифи и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Королевстве Саудовской Аравии Расим Рзаев.