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    Министр обороны Азербайджана встретился с королем Саудовской Аравии

    В ходе встречи стороны обсудили двусторонние связи и сферы сотрудничества© Mod.gov.az

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ 5-го апреля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился со Служителем двух святынь, королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдулазизом Аль Саудом.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в ходе встречи стороны обсудили двусторонние связи и сферы сотрудничества, в частности в сфере обороны.

    На встрече приняли также участие государственный министр Саудовской Аравии, член Кабинета министров, доктор Ибрагим бен Абдулазиз Аль-Ассаф, министр культуры и информации доктор Адель бен Заид Альтораифи и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Королевстве Саудовской Аравии Расим Рзаев.

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