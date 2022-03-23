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Министр обороны Азербайджана встретился с командующим Сухопутными войсками Пакистана

Министр обороны Азербайджана встретился с командующим Сухопутными войсками Пакистана Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим Сухопутными войсками Исламской Республики Пакистан генералом армии Гамаром Джаведом Баджвой.
Армия
23 марта 2022 г. 12:00
Министр обороны Азербайджана встретился с командующим Сухопутными войсками Пакистана

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим Сухопутными войсками Исламской Республики Пакистан генералом армии Гамаром Джаведом Баджвой.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На встрече было обсуждено развитие по восходящей линии двусторонних отношений между Азербайджаном и Пакистаном, в том числе военного сотрудничества и стратегического партнерства.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями о работе, проводимой в направлении расширения двустороннего и трехстороннего военного сотрудничества с участием Азербайджана, Пакистана и Турции.

В заключение была подчеркнута необходимость дальнейшего развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах.

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Версия на английском языке Azerbaijan Defense Minister meets with Chief of Army Staff of Pakistan Army
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Pakistanın Quru Qoşunlarının komandanı ilə görüşüb

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