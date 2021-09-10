Закир Гасанов встретился с командующим российскими миротворческими силами

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, завершившим исполнение полномочий командующего российскими миротворческими силами, временно размещенными на территории Азербайд

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, завершившим исполнение полномочий командующего российскими миротворческими силами, временно размещенными на территории Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, генерал-лейтенант Р.Мурадов представил министру обороны нового командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Михаила Кособокова.

На встрече была обсуждена ситуация на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.