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Закир Гасанов встретился с командующим российскими миротворческими силами

Закир Гасанов встретился с командующим российскими миротворческими силами Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, завершившим исполнение полномочий командующего российскими миротворческими силами, временно размещенными на территории Азербайд
Армия
10 сентября 2021 г. 19:35
Закир Гасанов встретился с командующим российскими миротворческими силами
Закир Гасанов

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, завершившим исполнение полномочий командующего российскими миротворческими силами, временно размещенными на территории Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, генерал-лейтенант Р.Мурадов представил министру обороны нового командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Михаила Кособокова.

На встрече была обсуждена ситуация на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

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Версия на английском языке Defense Minister meets with Commander of Russian peacekeeping forces
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Rusiya sülhməramlılarının komandanı ilə görüşüb

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