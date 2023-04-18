Министр обороны Азербайджана встретился с казахстанским коллегой

Находящийся в Республике Казахстан с официальным визитом министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился 18 апреля с министром обороны этой страны генералом-полковником Русланом Жаксылыковым.

Находящийся в Республике Казахстан с официальным визитом министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился 18 апреля с министром обороны этой страны генералом-полковником Русланом Жаксылыковым.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала в городе Астана состоялась церемония официальной встречи. Министры обороны прошли перед почетным караулом, прозвучали государственные гимны двух стран и в соответствии с протоколом, генерал-полковник Закир Гасанов оставил запись в книге почетных гостей.

Затем в министерстве обороны Республики Казахстан состоялась встреча.

На встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной областях и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В завершение встречи было сделано памятное фото.