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Министр обороны Азербайджана встретился с главой турецкого контингента

Министр обороны Азербайджана встретился с главой турецкого контингента 9 сентября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял генерал-лейтенанта Абдуллу Катырджи в связи с истечением срока его полномочий в турецком контингенте Совместного турецко-российского мониторингового центра.
Армия
9 сентября 2022 г. 12:15
Министр обороны Азербайджана встретился с главой турецкого контингента

9 сентября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял генерал-лейтенанта Абдуллу Катырджи в связи с истечением срока его полномочий в турецком контингенте Совместного турецко-российского мониторингового центра.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече было особо подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Турцией, в том числе военное сотрудничество, скреплены узами братства и дружбы.

Министр обороны пожелал генерал-лейтенанту А.Катырджи успехов в дальнейшей деятельности.

Отметим, что отныне турецкий контингент Совместного турецко-российского мониторингового центра будет возглавлять генерал-майор Фатих Акпынар.

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Версия на английском языке Zakir Hasanov meets with Lieutenant General Abdullah Katirci
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov general-leytenant Abdullah Katırcı ilə görüşüb

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