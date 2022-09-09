Министр обороны Азербайджана встретился с главой турецкого контингента

9 сентября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял генерал-лейтенанта Абдуллу Катырджи в связи с истечением срока его полномочий в турецком контингенте Совместного турецко-российского мониторингового центра.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
На встрече было особо подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Турцией, в том числе военное сотрудничество, скреплены узами братства и дружбы.
Министр обороны пожелал генерал-лейтенанту А.Катырджи успехов в дальнейшей деятельности.
Отметим, что отныне турецкий контингент Совместного турецко-российского мониторингового центра будет возглавлять генерал-майор Фатих Акпынар.