Министр обороны Азербайджана встретился с главнокомандующим Силами обороны Бахрейна

10 декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с рабочим визитом в нашей стране главнокомандующим Силами обороны Королевства Бахрейн фельдмаршалом шейхом Халифой бин Ахмедом аль-Халифой.

10 декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с рабочим визитом в нашей стране главнокомандующим Силами обороны Королевства Бахрейн фельдмаршалом шейхом Халифой бин Ахмедом аль-Халифой.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Выразив удовлетворение военным сотрудничеством с Королевством Бахрейн, Министр обороны отметил важность продолжения работы в этом направлении.

Гость попросил передать от своего имени и от имени короля Бахрейна поздравления президенту Азербайджана, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Ильхаму Алиеву и всему личному составу Азербайджанской Армии в связи со славной победой в Отечественной войне.

Стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, перспективы развития военного сотрудничества и другие вопросы в сфере обороны.