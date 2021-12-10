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Министр обороны Азербайджана встретился с главнокомандующим Силами обороны Бахрейна

Министр обороны Азербайджана встретился с главнокомандующим Силами обороны Бахрейна 10 декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с рабочим визитом в нашей стране главнокомандующим Силами обороны Королевства Бахрейн фельдмаршалом шейхом Халифой бин Ахмедом аль-Халифой.
Армия
10 декабря 2021 г. 11:16
Министр обороны Азербайджана встретился с главнокомандующим Силами обороны Бахрейна

10 декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с рабочим визитом в нашей стране главнокомандующим Силами обороны Королевства Бахрейн фельдмаршалом шейхом Халифой бин Ахмедом аль-Халифой.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Выразив удовлетворение военным сотрудничеством с Королевством Бахрейн, Министр обороны отметил важность продолжения работы в этом направлении.

Гость попросил передать от своего имени и от имени короля Бахрейна поздравления президенту Азербайджана, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Ильхаму Алиеву и всему личному составу Азербайджанской Армии в связи со славной победой в Отечественной войне.

Стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, перспективы развития военного сотрудничества и другие вопросы в сфере обороны.

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Версия на английском языке Azerbaijan Defense Minister meets with Bahrain's Commander-in-Chief of the Defense Forces
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Bəhreyn Müdafiə Qüvvələrinin Baş Komandanı ilə görüşüb

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