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Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в области обороны

Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в области обороны Министр обороны Азербайджана встретился с гендиректором министерства обороны Израиля
Армия
18 сентября 2023 г. 19:28
Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в области обороны

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с генеральным директором министерства обороны Израиля Эялем Замиром.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение нынешним высоким уровнем азербайджано-израильских отношений.

Выразив признательность за теплый прием, Э.Замир подчеркнул важность подобных встреч и взаимных визитов с точки зрения дальнейшего расширения имеющегося сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в области обороны между Азербайджаном и Израилем.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Israel mull defense co-op
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İsrail müdafiə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

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