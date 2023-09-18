Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в области обороны

Министр обороны Азербайджана встретился с гендиректором министерства обороны Израиля

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с генеральным директором министерства обороны Израиля Эялем Замиром.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение нынешним высоким уровнем азербайджано-израильских отношений.

Выразив признательность за теплый прием, Э.Замир подчеркнул важность подобных встреч и взаимных визитов с точки зрения дальнейшего расширения имеющегося сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в области обороны между Азербайджаном и Израилем.