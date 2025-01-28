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Министр обороны Азербайджана встретился с делегацией Саудовской Аравии

Министр обороны Азербайджана встретился с делегацией Саудовской Аравии Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию во главе с начальником Генерального штаба ВС Саудовской Аравии генералом Файядом бин Хамедом Аль-Ровайли, находящуюся с официальным визитом в нашей стране.
Армия
28 января 2025 г. 15:38
Министр обороны Азербайджана встретился с делегацией Саудовской Аравии

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в Азербайджане делегацию ВС Саудовской Аравии во главе с начальником Генерального штаба генералом Файядом бин Хамедом Аль-Рувайли.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Закир Гасанов выразил удовлетворение визитом делегации и отметил, что отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией основаны на дружбе и братстве. Было подчеркнуто, что руководство Азербайджана уделяет особое внимание развитию этих отношений и держит их в центре внимания.

Генерал Файяд бин Хамед Аль-Рувайли поблагодарил за оказанное гостеприимство и выразил удовлетворение визитом в Азербайджан. Гость подчеркнул исключительную значимость подобных визитов в расширении двустороннего военного сотрудничества.

На встрече также были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, состоялся подробный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

На церемонии официальной встречи, состоявшейся в Генеральном штабе, после прохождения перед почетным караулом были исполнены государственные гимны обеих стран и в соответствии с протоколом оставлена памятная запись в "Книге почетных гостей".

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией Саудовской Аравии.

На встрече в Генеральном штабе стороны выразили уверенность в развитии двустороннего сотрудничества, основанного на взаимном доверии и поддержке, была особо отмечена важность обмена опытом между нашими странами.

На встрече были обсуждены вопросы расширения двустороннего военного сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

После встречи гостям был представлен брифинг о реформах в азербайджанской армии, проводимых под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, и внедряемых новшествах, об Отечественной войне, увенчавшейся славной победой азербайджанской армии, и других успешных операциях.

Представителям Вооруженных Сил Королевства Саудовская Аравия также была предоставлена подробная информация о пунктах управления, даны ответы на интересующие их вопросы.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Defense Minister meets with delegation from Kingdom of Saudi Arabia
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Səudiyyə Ərəbistan Krallığı arasında hərbi əməkdaşlıq müzakirə edilib

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