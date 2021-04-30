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Министр обороны Азербайджана встретился с делегацией, представляющей ВПК Турции

Министр обороны Азербайджана встретился с делегацией, представляющей ВПК Турции 30 апреля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой председателем Комитета оборонной промышленности Турции господином Исмаилом Демиром.
Армия
30 апреля 2021 г. 20:07
Министр обороны Азербайджана встретился с делегацией, представляющей ВПК Турции
Исмаил Демир и Закир Гасанов

30 апреля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой председателем Комитета оборонной промышленности Турции господином Исмаилом Демиром.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Поприветствовав делегацию, в которой были представлены руководящие лица Комитета оборонной промышленности Турции, а также компаний “STM”, “ROCKETSAN”, “HAVELSAN” и представительства “ASELSAN" в Баку, министр обороны отметил успешное двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество между нашими странами, развивающееся по восходящей линии, чему во многом содействуют дружеские и братские отношения глав двух государств.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы азербайджано-турецкого двустороннего военно-технического сотрудничества, намечены пути реализации новых совместных проектов, с учетом новых способов и методов ведения современных боевых операций, в частности, боевого опыта, приобретенного в Отечественной войне. С уверенностью было отмечено, что основное внимание будет уделено дальнейшему усилению технического оснащения наших войск.

Развитие азербайджанской армии более профессионального образца, оснащенной самым современным вооружением и военной техникой, в том числе передовыми информационными технологиями, обладающей расширенными системами связи, обеспечит скрытное и оперативное управление нашими войсками, а также поспобствует повышению их маневренных возможностей и боеспособности в целом.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Defense Minister meets with delegation representing Turkish defense industry companies
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə hərbi sahədə yeni birgə layihələrin həyata keçirilməsinin yollarını müəyyənləşdirib

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