Министр обороны Азербайджана встретился с делегацией, представляющей ВПК Турции

30 апреля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой председателем Комитета оборонной промышленности Турции господином Исмаилом Демиром.

30 апреля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой председателем Комитета оборонной промышленности Турции господином Исмаилом Демиром.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Поприветствовав делегацию, в которой были представлены руководящие лица Комитета оборонной промышленности Турции, а также компаний “STM”, “ROCKETSAN”, “HAVELSAN” и представительства “ASELSAN" в Баку, министр обороны отметил успешное двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество между нашими странами, развивающееся по восходящей линии, чему во многом содействуют дружеские и братские отношения глав двух государств.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы азербайджано-турецкого двустороннего военно-технического сотрудничества, намечены пути реализации новых совместных проектов, с учетом новых способов и методов ведения современных боевых операций, в частности, боевого опыта, приобретенного в Отечественной войне. С уверенностью было отмечено, что основное внимание будет уделено дальнейшему усилению технического оснащения наших войск.

Развитие азербайджанской армии более профессионального образца, оснащенной самым современным вооружением и военной техникой, в том числе передовыми информационными технологиями, обладающей расширенными системами связи, обеспечит скрытное и оперативное управление нашими войсками, а также поспобствует повышению их маневренных возможностей и боеспособности в целом.