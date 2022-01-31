Министр обороны Азербайджана совершит визит в Турцию

По приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 1 февраля посетит Турцию с рабочим визитом.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе визита на встрече с министром национальной обороны Турции будут обсуждаться вопросы региональной безопасности, развития отношений между армиями двух стран, а также сотрудничества в военно-технической сфере, военном образовании и военной медицине, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Визит продлится до 2 февраля.