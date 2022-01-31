О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр обороны Азербайджана совершит визит в Турцию

Министр обороны Азербайджана совершит визит в Турцию
Армия
31 января 2022 г. 17:22
Министр обороны Азербайджана совершит визит в Турцию

По приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 1 февраля посетит Турцию с рабочим визитом.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе визита на встрече с министром национальной обороны Турции будут обсуждаться вопросы региональной безопасности, развития отношений между армиями двух стран, а также сотрудничества в военно-технической сфере, военном образовании и военной медицине, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Визит продлится до 2 февраля.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Zakir Hasanov to leave for Turkey on February 1
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov sabah Türkiyəyə gedir

Другие новости из категории

Завершился очередной призыв на срочную действительную военную службу
Завершился очередной призыв на срочную действительную военную службу
31 января 2022 г. 17:53
В Азербайджанской армии начался новый учебный период
В Азербайджанской армии начался новый учебный период
31 января 2022 г. 15:27
В Кяльбаджаре найдено тело пропавшего без вести офицера
В Кяльбаджаре найдено тело пропавшего без вести офицера
31 января 2022 г. 13:30
Продолжаются поиски военнослужащего, заблудившегося в Кяльбаджарском направлении
Продолжаются поиски военнослужащего, заблудившегося в Кяльбаджарском направлении
31 января 2022 г. 12:02
В Азербайджанской армии уделяется особое внимание подготовке коммандос
ФотоВ Азербайджанской армии уделяется особое внимание подготовке коммандос
31 января 2022 г. 10:13
МО: Назначение инвалидности не входит в полномочия министерства
МО: Назначение инвалидности не входит в полномочия министерства
30 января 2022 г. 14:24
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
ВидеоМинобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
30 января 2022 г. 13:53
Минобороны Азербайджана обратилось к родителям и родственникам военнослужащих
Минобороны Азербайджана обратилось к родителям и родственникам военнослужащих
30 января 2022 г. 11:30
Минобороны: К поискам военнослужащего привлечен личный состав
Минобороны: К поискам военнослужащего привлечен личный состав
29 января 2022 г. 18:02
В Азербайджане завершились сборы военнослужащих запаса
ФотоВ Азербайджане завершились сборы военнослужащих запаса
29 января 2022 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi