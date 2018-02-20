Министр обороны Азербайджана совершит рабочий визит в Беларусь

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ По приглашению министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея Равкова, министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 22-го февраля отправится с рабочим визитом в Минск.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В рамках рабочего визита предусмотрено участие в торжественной церемонии, посвященной 100-летию создания Вооруженных сил Республики Беларусь, встреча с военно-политическим руководством и руководителями других государственных структур страны, а также посещение предприятий военно-промышленного комплекса.