Министр обороны Азербайджана проверил ход строительных работ в воинских частях в прифронтовой зоне

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, продолжаются строительные работы в новых воинских частях. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана, руководство минобороны проверило ход строительных работ в нескольких строящихся воинских частях в прифронтовой зоне.

Министру обороны было доложено о том, что в военных городках наряду со штабами, солдатскими казармами, столовыми, боксами для хранения боевой техники и другими административными зданиями и сооружениями, которые имеют водоснабжение, газоснабжение отопительные и другие коммуникационные системы, для обеспечения полноценной служебной и боевой деятельности военнослужащих предусмотрено также функционирование соответствующих бытовых объектов и объектов общественного питания, в том числе котельно-прачечного и банного комплекса, медицинских пунктов и других инфраструктурных объектов.

В рамках визита в прифронтовую зону, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал в строящихся военных городках, где поинтересовался качеством строительных работ и дал соответствующие указания и рекомендации.