​Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность танковых частей вооруженных сил

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ За ходом учений наблюдали министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и первый заместитель министра обороны, начальник генерального штаба ВС генерал-полковник Наджмеддин Садыков. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, в рамках учений танковые подразделения выполнили задачи по преодолению препятствий путем совершения различных маневров.

Танковые подразделения продемонстрировали свои возможности, преодолев территорию с препятствиями, минное поле, мост, противотанковый ров и эскарп.

Экипажи залпами из танковых орудий уничтожили цели, созданные на учебном полигоне в виде танков, противотанковых засад и вертолетов.

Наблюдавший за ходом министр обороны, выразив удовлетворение ходом учений, дал указания для более серьезного и интенсивного проведения их.