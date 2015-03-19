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    ​Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность танковых частей вооруженных сил

    Экипажы залпами из танковых орудий уничтожили цели, созданные на учебном полегоне в виде танков, противотанковых засад и вертолетов

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ За ходом учений наблюдали министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и первый заместитель министра обороны, начальник генерального штаба ВС генерал-полковник Наджмеддин Садыков. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, в рамках учений танковые подразделения выполнили задачи по преодолению препятствий путем совершения различных маневров.
    Танковые подразделения продемонстрировали свои возможности, преодолев территорию с препятствиями, минное поле, мост, противотанковый ров и эскарп.
    Экипажи залпами из танковых орудий уничтожили цели, созданные на учебном полигоне в виде танков, противотанковых засад и вертолетов.
    Наблюдавший за ходом министр обороны, выразив удовлетворение ходом учений, дал указания для более серьезного и интенсивного проведения их.

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