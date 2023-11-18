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Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений ПВО

Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений ПВО 19 ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства посетили одно из подразделений противовоздушной обороны (ПВО) ВВС в целях внезапной проверки боеготовности.
Армия
18 ноября 2023 г. 14:56
Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений ПВО

19 ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства посетили одно из подразделений противовоздушной обороны (ПВО) ВВС в целях внезапной проверки боеготовности.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Генерал-полковник З.Гасанов проверил практические навыки командиров по принятию решений и применению сил, а также боеготовность подразделений. Затем министр обороны и другие представители руководящего состава министерства прибыли на учебный полигон для наблюдения за практическими боевыми стрельбами подразделений ПВО.

Генерал-полковник З.Гасанов на командно-штабном пункте заслушал доклады о боевой подготовке и состоянии боеготовности подразделений ПВО.

После выполнения в командно-штабной машине задач по планированию и управлению боевой деятельностью подразделений ПВО, были выполнены практические стрельбы.

Поставленные задачи по обнаружению и уничтожению воздушных целей условного противника были успешно выполнены.

Министр обороны высоко оценил боеготовность подразделений ПВО.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Defense Minister inspects combat training of Air Defense Units
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan HHM bölmələri şərti düşmənin hava hədəflərini məhv edib, Zakir Həsənov prosesi izləyib

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