​Министр обороны Азербайджана провел в Турции ряд встреч

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Принимающий участие на проходящей в Стамбуле Международной выставке оборонной промышленности "İDEF-2015" министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов ознакомился с достижениями различных стран и компаний оборонной промышленности в области производства оружия, военного и технического оборудования.

Как сообщили Report из пресс-службы министерства, З.Гасанов ознакомился с представленными на выставке образцами, созданными и выпущенными предприятиями министерства оборонной промышленности Азербайджана.

В дни проведения выставки состоялись встречи Закира Гасанова один на один с министром национальной обороны Турции Исметом Йылмазом, начальником генштаба ВС Турецкой Республики, генералом армии Неджетом Озелом, командующим сухопутными войсками Вооруженных сил Турции Хулуси Акаром и др. лицами.

На встречах коснулись нынешней ситуации в сфере обороны, различных аспектов двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и пр. областях, а также провели обмен мнениями о предстоящих в Азербайджане 12-16 мая очередных совместных тактических учениях подразделений сухопутных войск Азербайджана и Турции.