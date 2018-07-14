Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов провел служебное совещание.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

К совещанию, проведенному с участием заместителей министра обороны, командующих родами войск, начальников главных управлений, управлений, служб министерства, а также командиров объединений посредством видеосвязи были привлечены командиры соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне и другие ответственные офицеры.Министр обороны еще раз подчеркнул слова Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева о достижениях в сфере экономического развития и армейского строительства, озвученные на состоявшемся под его руководством заседании Кабинета Министров, посвящённом итогам социально-экономического развития первого полугодия 2018-го года и предстоящим задачам, и поставил конкретные задачи перед должностными лицами.Отметив визит Верховного Главнокомандующего в Брюссель, Министр обороны подчеркнул, что поддержка и уважение территориальной целостности, суверенитету, в том числе неприкосновенности границ нашей страны, выраженные в ходе официальных встреч, проведенных в Европейском союзе и НАТО, в частности в коммюнике встречи Североатлантического альянса в верхах, является показателем растущего в мире авторитета главы государства.Генерал-полковник З.Гасанов, отметив, что вопросы обеспечения стабильности внутри страны, социально-экономического развития и армейского строительства находятся под пристальным вниманием главы государства, отметил важность усиления охраны в воинских частях с учетом провокации, осуществленной в городе Гянджа, организации повседневной служебной деятельности на высоком уровне, в особенности повышения бдительности личного состава в передовых подразделениях.Проанализировав текущую ситуацию на фронте, Министр обороны дал конкретные указания ответственным лицам в связи с повышением боевой и морально-психологической подготовки, дисциплины военнослужащих, усилением охраны военных объектов, проявлением заботы и уделением особого внимания состоянию здоровья личного состава, а также немедленным пресечением всевозможных провокаций со стороны противника.