Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание

19 июля на Центральном командном пункте под руководством Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание.

19 июля на Центральном командном пункте под руководством Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

В совещании приняли участие заместители министра обороны, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие должностные лица.

Напомнив участникам совещания слова президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева о том, что "Война осталась позади. Но, несмотря на это, мы в любой момент готовы и должны быть готовы к войне", министр обороны подчеркнул важность повышения уровня морально-психологической и боевой подготовки личного состава. Министр поручил повысить бдительность военнослужащих, заступающих на боевые дежурства, и расширить возможности материально-технического обеспечения подразделений.

Анализируя сложившуюся обстановку на освобожденных территориях, в том числе на армяно-азербайджанской государственной границе, Министр обороны отметил, что Армения несет ответственность за эскалацию напряженности. Министр дал указания командно-начальствующему составу в связи с пресечением возможных провокаций вооруженных сил Армении.

Поинтересовавшись ходом инженерно-саперных работ и мероприятий инженерного обеспечения войск, генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие поручения по совершенствованию служебно-боевой деятельности.