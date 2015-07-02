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    ​Министр обороны Азербайджана провел ряд встреч в Литве

    Генерал-полковник Закир Гасанов побывал в Центре энергобезопасности НАТО

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Находящийся с официальным визитом в Литве министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел ряд встреч.

    Как сообщили Report из пресс-службы министерства, посетивший Военную школу Литвы министр обороны после знакомства с учебным заведением провел встречу, на которой коснулись больших возможностей в сфере расширения двустороннего сотрудничества в области военного образования, развития взаимного обмена опытом. Был также проведен обмен мнениями по вопросам организации семинаров, курсов и других мероприятий.

    З.Гасанов также посетил Центр энергобезопасности НАТО.

    Министра обороны проинформировали о назначении центра, цели, деятельности, мероприятиях в области энергобезопасности, запланированных работах.

    Министр обороны отметил, что НАТО является одним из активных партнеров Азербайджана, коснулся значимости осуществляемых в Вооруженных силах Литвы реформ с точки зрения опыта, заявил о поддержке Азербайджаном международных операции по поддержанию мира. З.Гасанов также заявил, что всегда демонстрирует свою резкую позицию против террора и сепаратизма.

    На обеих встречах коснулись темы расширения сотрудничества между нашими странами, проинформировали об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте.

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