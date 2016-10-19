Министр обороны Азербайджана принял участие на "Международной выставке будущих сил 2016"

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В рамках визита в Чешскую Республику делегация, возглавляемая министром обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковником Закиром Гасановым, принимает участие на "Международной выставке будущих сил 2016", проводимой при поддержке министерств Обороны, Внутренних дел, Иностранных дел, Генерального штаба Вооруженных сил Чехии, штаба НАТО, Европейского оборонного агентства и ряда других национальных и международных организаций.

Как сообщили Report из министерства, на выставке, в которой принимают участие более 1200 представителей из 60-ти стран, выставлены продукции военного назначения более 200 компаний, входящих в состав военно-промышленных комплексов Чехии, США, Канады, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Австралии, Норвегии, Израиля и ряда других стран.

В ходе выставки делегация Азербайджана была ознакомлена с продукцией производства этих компаний и всесторонне проинформирована об их назначениях.