 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр обороны Азербайджана принял участие в международной конференции

    На конференции обсудили вероятные военные операции и мероприятия по безопасности

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в международной конференции, организованной в последний день "Форума Будущих Сил 2016", который проводится в Чешской Республике.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Как отметили в министерстве, на конференции, где также приняли участие специалисты различных областей, были обсуждены вопросы относительно последних технологических достижений, результатов современных исследований, перспектив развития, вероятные военные операции и мероприятия по безопасности, а также проблемы кибербезопасности, угроз и вызовов.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi