Министр обороны Азербайджана принял участие в международной конференции

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в международной конференции, организованной в последний день "Форума Будущих Сил 2016", который проводится в Чешской Республике.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Как отметили в министерстве, на конференции, где также приняли участие специалисты различных областей, были обсуждены вопросы относительно последних технологических достижений, результатов современных исследований, перспектив развития, вероятные военные операции и мероприятия по безопасности, а также проблемы кибербезопасности, угроз и вызовов.