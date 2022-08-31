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Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии выпуска военно-морских и авиационных училищ Турции

Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии выпуска военно-морских и авиационных училищ Турции Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска Высшего военно-морского училища и Высшего военного авиационного училища Турции.
Армия
31 августа 2022 г. 21:14
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии выпуска военно-морских и авиационных училищ Турции

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска Высшего военно-морского училища и Высшего военного авиационного училища Турции.

Об этом передает Report со ссылкой на минобороны.

Выступив на церемонии, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил выпускников с завершением учебы.

Отметим, что по поручению президента Азербайджанской Республики, Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов находится с рабочим визитом в братской стране в целях участия в цикле мероприятий, приуроченных к 100-летию Праздника Победы Турции.

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