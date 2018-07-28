Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия соревнований "Армейские международные игры-2018"

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Москве министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 28 июля принял участие в организованной на военном полигоне Алабино торжественной церемонии открытия соревнований "Армейские международные игры-2018".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Отметим, что наряду с конкурсом "Кубок моря", который проходит в нашей стране, азербайджанские военнослужащие также участвуют в конкурсах "Танковый биатлон" и "Полевая кухня" в России, "Мастера артиллерийского огня" в Казахстане и "Снайперский рубеж" в Беларуси.

Кроме того, наши военнослужащие представляют нашу страну в качестве наблюдателя в конкурсах "Глубина" в Иране и "Отличники войсковой разведки" в России.