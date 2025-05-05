Министр обороны Азербайджана принял ректора Национального университета обороны Турции - ВИДЕО

Министр обороны Азербайджана принял ректора Национального университета обороны Турции - ВИДЕО

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию во главе с ректором Национального университета обороны Турции профессором Эрханом Афйонджу, находящуюся с визитом в нашей стране для участия в заседании Диалога высоко уровня между Национальными университетами обороны Азербайджана и Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала гости посетили могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и Зарифы ханум Алиевой на Аллее почетного захоронения, почтив их светлую память. Затем турецкая делегация побывала на Аллее шехидов, где почтила память героических сынов Азербайджана, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета нашей страны, и Мемориал в честь турецких воинов-освободителей, возложив цветы.

Поприветствовав гостей на встрече, состоявшейся в Министерстве обороны, министр выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане. Было отмечено, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией продолжается и успешно развивается по всем направлениям, в том числе в области военного образования.

Профессор Э.Афйонджу, в свою очередь, поблагодарил за искренний прием и оказанное гостеприимство, выразив удовлетворение визитом в Азербайджан. Гость отметил положительное влияние двустороннего сотрудничества в области науки и образования на укрепление современного национального кадрового потенциала армий двух братских стран.

Затем первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с гостями. На встрече было рассказано о взаимной пользе предстоящего заседания Диалога высокого уровня для военных учебных заведений обеих стран, стороны также обсудили текущее состояние и вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в области военного образования.

В рамках визита состоялась встреча советника министра обороны генерал-полковника Бахтияра Эрсая с турецкой делегацией. Гостям было рассказано о положительных результатах и перспективах работы по адаптации Азербайджанской Армии к модели Вооруженных Сил Турецкой Республики.

В ходе встречи был проведен обстоятельный обмен мнениями по многим вопросам, представляющим взаимный интерес.