Министр обороны Азербайджана принял нового военного атташе Турции

Недавно назначенный военный атташе Турецкой Республики в Азербайджане генерал Сонер Оручоглу был представлен Министру Обороны Азербайджана генерал-полковнику Закиру Гасанову.

6 сентября новоназначенный военный атташе Турецкой Республики в Азербайджанской Республике генерал-майор Сонер Оручоглу был представлен министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства Обороны.

Поприветствовав гостя, министр обороны поздравил его с началом деятельности в нашей стране. Генерал-полковник З.Гасанов выразил признательность за моральную и политическую поддержку, оказанную братской Турцией в Отечественной войне. Министр обороны Азербайджана особо подчеркнул исключительное влияние искренних отношений глав двух братских государств на развитие двустороннего военного сотрудничества, равно как и сотрудничества в других областях.



Министр рассказал о реформах, проводимых в Азербайджанской Армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, о деятельности на освобожденных территориях и оперативной обстановке на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе.

Генерал-полковник З.Гасанов пожелал генерал-майору С.Оручоглу успехов в дальнейшей деятельности по расширению военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.



Поблагодарив за оказанное гостеприимство, генерал-майор С.Оручоглу выразил удовлетворение началом деятельности в нашей стране на посту военного атташе и отметил, что приложит все усилия для развития азербайджано-турецких отношений, в том числе сотрудничества в военной сфере.



На встрече состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.



Отметим, что новоназначенный военный атташе Турецкой Республики в Азербайджанской Республике также встретился с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым и командующим Военно-Морскими Силами вице-адмиралом Субханом Бекировым.