Министр обороны Азербайджана принимает участие в выставке "MSPO-2017"

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Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Республике Польша министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в международной выставке оборонной промышленности "MSPO - 2017", проходящей в городе Кельце.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны.
Азербайджанская делегация осмотрела представленную на выставке продукцию военного назначения, а также ознакомилась с достижениями предприятий оборонной промышленности различных стран в сфере производства оружия, военной техники и оборудования.
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