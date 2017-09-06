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    Министр обороны Азербайджана принимает участие в выставке "MSPO-2017"

    Азербайджанская делегация осмотрела продукцию военного назначения, ознакомилась с достижениями предприятий оборонной промышленности
    © Mod.gov.az

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Республике Польша министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в международной выставке оборонной промышленности "MSPO - 2017", проходящей в городе Кельце.

    Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Азербайджанская делегация осмотрела представленную на выставке продукцию военного назначения, а также ознакомилась с достижениями предприятий оборонной промышленности различных стран в сфере производства оружия, военной техники и оборудования.

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