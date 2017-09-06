Министр обороны Азербайджана принимает участие в выставке "MSPO-2017"

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Республике Польша министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в международной выставке оборонной промышленности "MSPO - 2017", проходящей в городе Кельце.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Азербайджанская делегация осмотрела представленную на выставке продукцию военного назначения, а также ознакомилась с достижениями предприятий оборонной промышленности различных стран в сфере производства оружия, военной техники и оборудования.