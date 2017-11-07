Министр обороны Азербайджана примет участие в заседании НАТО

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отправится в Брюссель (Королевство Бельгия) для участия во встрече, которая состоится 9-го ноября на уровне министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На заседании предусмотрено выступление министра обороны Азербайджана на тему вклад нашей страны в миссию поддержки международных миротворческих операций в Афганистане и двустороннее сотрудничество с Афганистаном в сфере обороны и безопасности.