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    Министр обороны Азербайджана примет участие в заседании НАТО

    Предусмотрено выступление Закира Гасанова на тему двустороннее сотрудничество с Афганистаном в сфере обороны и безопасности

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отправится в Брюссель (Королевство Бельгия) для участия во встрече, которая состоится 9-го ноября на уровне министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    На заседании предусмотрено выступление министра обороны Азербайджана на тему вклад нашей страны в миссию поддержки международных миротворческих операций в Афганистане и двустороннее сотрудничество с Афганистаном в сфере обороны и безопасности.

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