Министр обороны Азербайджана примет участие в "Форуме Будущих Сил 2016"

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ По приглашению министра обороны Чешской Республики Мартина Стропницкого, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 17 октября отправился с визитом в Прагу для участия в "Форуме Будущих Сил 2016".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На форуме будут обсуждаться самые последние новшества в вооруженных силах, научная деятельность в сфере обороны и безопасности и вопросы промышленности, а также сотрудничество в международных миротворческих операциях и др.

В рамках мероприятия министр обороны генерал-полковник З.Гасанов встретится с министром обороны Чехии М.Стропницким и с другими официальными лицами.