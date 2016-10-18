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    Министр обороны Азербайджана примет участие в "Форуме Будущих Сил 2016"

    На форуме будут обсуждаться самые последние новшества в вооруженных силах

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/  По приглашению министра обороны Чешской Республики Мартина Стропницкого, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 17 октября отправился с визитом в Прагу для участия в "Форуме Будущих Сил 2016".

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    На форуме будут обсуждаться самые последние новшества в вооруженных силах, научная деятельность в сфере обороны и безопасности и вопросы промышленности, а также сотрудничество в международных миротворческих операциях и др.

    В рамках мероприятия министр обороны генерал-полковник З.Гасанов встретится с министром обороны Чехии М.Стропницким и с другими официальными лицами.

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